Путин назначил дату думских выборов

Президент России подписал указ о назначении даты выборов в Государственную думу. Голосование пройдет 19 сентября.
Текст указа 17 июня опубликован пресс-службой Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — обозначено в документе.
Одновременно с думскими выборами в единый день голосования в регионах России будут выбирать губернаторов в девяти субъектах и депутатов в 39 парламентах. В том числе будет определен новый состав Законодательного собрания Петербурга.