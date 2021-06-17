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Путин назначил дату думских выборов

Президент России подписал указ о назначении даты выборов в Государственную думу. Голосование пройдет 19 сентября.

Текст указа 17 июня опубликован пресс-службой Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — обозначено в документе.

Одновременно с думскими выборами в единый день голосования в регионах России будут выбирать губернаторов в девяти субъектах и депутатов в 39 парламентах. В том числе будет определен новый состав Законодательного собрания Петербурга.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
И посохом оземь стукнул! :))
any_5e4cfc41eb9fb
Дату, надеюсь, "пробили" во всех отношениях?
nuga
Его только это интересует.Молчком по приезде о принуд вакцинации населения.
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