Пациента, которого отказались принимать больницы, привезли к зданию администрации во Владимире. Губернатор грозит увольнениями

Правительство Владимирской области проверяет правдивость слов фельдшера из бригады скорой помощи, которая из-за безвыходности привезла пациента к зданию администрации региона. Больному отказали в пяти больницах.
Детальные проверки велел провести губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 17 июня. Пациента с подозрением на ковид практически к его рабочему месту медики привезли накануне поздним вечером. Мужчину отказались принять во всех СOVID-госпиталях региона, ссылаясь на отсутствие мест. Уже ночью нашлось место в Муроме, пациент на тот момент был в тяжелом состоянии.
Правительство региона теперь выясняет, действительно ли фельдшер звонила в пять больниц, кто и почему ей отказал в приеме пациента. «Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии», — цитирует пресс-службу области РИА Новости. Главврачи больниц и станции скорой помощи должны объясниться письменно.