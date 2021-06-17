Пациента, которого отказались принимать больницы, привезли к зданию администрации во Владимире. Губернатор грозит увольнениями

BobCat2 17 Июн 2021 в 23:17 17 Июн 2021 в 23:17

А что врачам то делать, если реально нет мест? Их же самих потом вздрючат, что "пациент в коридоре лежит". И более того, все забывают о том, что с этим ковидом скоро не будет мест для больных с другими диагнозами - больницы перепрофилируют, а в оставшихся так же нет мест. Потому как нельзя за год восстановить то, что разваливали последние 20 лет - систему здравоохранения