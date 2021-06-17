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Пациента, которого отказались принимать больницы, привезли к зданию администрации во Владимире. Губернатор грозит увольнениями

Коронавирусного пациента отказались принимать больницы Владимирской области

Правительство Владимирской области проверяет правдивость слов фельдшера из бригады скорой помощи, которая из-за безвыходности привезла пациента к зданию администрации региона. Больному отказали в пяти больницах.

Детальные проверки велел провести губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 17 июня. Пациента с подозрением на ковид практически к его рабочему месту медики привезли накануне поздним вечером. Мужчину отказались принять во всех СOVID-госпиталях региона, ссылаясь на отсутствие мест. Уже ночью нашлось место в Муроме, пациент на тот момент был в тяжелом состоянии.

Правительство региона теперь выясняет, действительно ли фельдшер звонила в пять больниц, кто и почему ей отказал в приеме пациента. «Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии», — цитирует пресс-службу области РИА Новости. Главврачи больниц и станции скорой помощи должны объясниться письменно.

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Комментарии (6)

dragvs
Уверен что ни мест ни врачей нет и виноват в этом в том числе губернатор. Все эти чиновники за наши деньги живут в выдуманном для самих же себя мире с красивыми отчетами и круглыми цифрами. Но реальность совершенно другая.
BobCat2
А что врачам то делать, если реально нет мест? Их же самих потом вздрючат, что "пациент в коридоре лежит". И более того, все забывают о том, что с этим ковидом скоро не будет мест для больных с другими диагнозами - больницы перепрофилируют, а в оставшихся так же нет мест. Потому как нельзя за год восстановить то, что разваливали последние 20 лет - систему здравоохранения
nuga
Владимирская обл работает вахтами в Москве,перезаражал всех Собянин вакцинацией в эпидемию,даже вакцинированные лежат в палатах рядом с невакцинированными - ковид.
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