Петербургский Водоканал выбрал подрядчика для строительства линий сжигания осадка за 7,4 млрд рублей. Для компании такие масштабы в новинку

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги конкурса на реконструкцию комплекса обработки осадков Центральной станции аэрации (ЦСА) на острове Белый. Там за 7,4 млрд рублей надо построить еще две линии сжигания осадков сточных вод. Судя по опубликованному 17 июня протоколу, единственная заявка поступила от компании «Техно-Сервис», именно с ней и будет заключен контракт. Цена — 7 млрд 426 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года. Согласно конкурсной документации, в 2021 году будет освоено порядка 80 млн рублей, а затем финансирование будет колебаться — от почти 2 млрд в 2023 году до 100 млн в 2025-м и 2,2 млрд — в 2026-м.

Начало проекта в 2021 году комитет по энергетике анонсировал в ходе нулевых чтений бюджета. Завод по сжиганию осадка на Центральной станции аэрации является одним из самых крупных в мире, он запущен в 1997 году, затем появились еще два завода — на Северной станции аэрации и на Юго-Западных очистных сооружениях. В результате с 2007 года в Петербурге весь осадок сточных вод сжигается, а не складируется на полигонах. За прошедшее время степень износа оборудования на ЦСА увеличилась, производительность печей падает. Всего здесь методом сжигания было утилизировано свыше 5 000 000 м3 осадка. ООО «Техно-Сервис» зарегистрировано в Петербурге в 2008 году, учредитель — НПО «Прецизионное станкостроение». Выручка за 2020 год на порядок ниже стоимости контракта — 223 млн рублей. Компания уже работала с Водоканалом, но в меньших масштабах — ремонтировала снегоплавильные пункты за 27 млн рублей. А в прошлом году Водоканал без конкурса заключил с ней контракт на капитальный ремонт оборудования комплекса обработки осадка на Северной станции аэрации более чем за 437 млн рублей. В комментарии «ДП» городское предприятие объяснило такую процедуру условиями пандемии.