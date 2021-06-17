Велосипедист сбил стюарда Евро-2020 с инвалидностью и не стал задерживаться. Столкнулись участники аварии на съезде с Яхтенного моста.

Наезд на пешехода попал на видео, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Как отмечают пользователи соцсетей, дело было утром 17 июня, ближе к девяти часам. Пострадавшая, уверяют очевидцы, работник матчей UEFA, она возвращалась со стадиона, с работы, и находилась в пешеходной зоне.