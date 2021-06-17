Велосипедист сбил стюарда Евро-2020 с инвалидностью и не стал задерживаться. Столкнулись участники аварии на съезде с Яхтенного моста.
Наезд на пешехода попал на видео, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Как отмечают пользователи соцсетей, дело было утром 17 июня, ближе к девяти часам. Пострадавшая, уверяют очевидцы, работник матчей UEFA, она возвращалась со стадиона, с работы, и находилась в пешеходной зоне.
В посте в группе «Признавашки ДТП и ЧП» приводятся слова самой пострадавшей — велосипедист ехал на высокой скорости по середине дороги, а не по специальной велодорожке. Он кричал «Осторожно!», но на тормоз при этом не жал. В итоге пешеход остановилась, чтобы пропустить молодого человека, однако он не воспользовался возможностью объезда и сбил женщину, плюсом обругав. Пострадавшая попросила помощи, но он уехал прочь.
Женщина сказала, что у неё есть инвалидность второй группы. В результате наезда она получила травмы легкой степени тяжести.