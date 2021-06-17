FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +26
72.50р86.70р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Видео с Яхтенного моста: велосипедист сбил пешехода, она оказалась инвалидом

Велосипедист сбил стюарда Евро-2020 с инвалидностью и не стал задерживаться. Столкнулись участники аварии на съезде с Яхтенного моста.

Наезд на пешехода попал на видео, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Как отмечают пользователи соцсетей, дело было утром 17 июня, ближе к девяти часам. Пострадавшая, уверяют очевидцы, работник матчей UEFA, она возвращалась со стадиона, с работы, и находилась в пешеходной зоне.

В посте в группе «Признавашки ДТП и ЧП» приводятся слова самой пострадавшей — велосипедист ехал на высокой скорости по середине дороги, а не по специальной велодорожке. Он кричал «Осторожно!», но на тормоз при этом не жал. В итоге пешеход остановилась, чтобы пропустить молодого человека, однако он не воспользовался возможностью объезда и сбил женщину, плюсом обругав. Пострадавшая попросила помощи, но он уехал прочь.

Женщина сказала, что у неё есть инвалидность второй группы. В результате наезда она получила травмы легкой степени тяжести.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Агроном аэродрома
И всё таки, и на педальных разнарядка пришла..
chip1
Такое видео можно приложить к любой статье на нем все одно нифига не видно)
LiChaBaTa
Найти и показательно наказать пожестче.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний