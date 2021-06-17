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Белый дом оценил встречи Байдена в Европе как «необычайно продуктивные»

Белый дом заявил, что Байден открыто бросил Путину вызов по целому ряду вопросов.

Различные переговоры президента Джо Байдена в Европе оказались «необычайно продуктивными и субстантивными, с реальными осязаемыми результатами». Об этом 17 июня заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты», — цитирует РИА Новости Салливана.

В Вашингтоне считают, что новый президент США «уверенно и профессионально показал себя в качестве лидера свободного мира».

В ходе своего турне по Европе Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, королевой Елизаветой II, а также принял участие в саммите НАТО и саммите ЕС — НАТО. Встреча с Путиным в Женеве стала завершающей точкой в поездке по Европе.

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