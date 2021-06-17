Инженеры Калифорнийского университета и Технологического института Джорджии разработали змееподобного робота, который может передвигаться под землей. Об этом 17 июня пишет TJ со ссылкой на журнал Science.



Робот удивительно напоминает «песчаных червей» из произведений фантаста Фрэнка Герберта о планете «Дюна» (самая известная экранизация была сделана Дэвидом Линчем). Двигается такой «червь», вытягивая вперед наконечник, — технология уже использовалась в наземных ползающих роботах. Однако для того, чтобы бурить грунт, наконечник снабдили двумя форсунками, а также специальным клином — его дизайн ученые позаимствовали у ящерицы — аптечного сцинка.