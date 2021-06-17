Футболист сборной Словакии заболел коронавирусом в Петербурге

Защитник сборной Словакии по футболу Денис Вавро заболел коронавирусом, находясь в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации со ссылкой на главного тренера национальной команды страны Штефана Тарковича.



«Мы живём в такое время, что невозможно полностью изолироваться от мира. У Дениса Вавро нет симптомов и проблем со здоровьем, но тест положительный», — заявил Таркович.



В настоящее время сборная Словакии находится в Петербурге, где готовится к матчу чемпионата Европы против Швеции. По словам Тарковича, руководство команды находится в контакте с соответствующими российскими органами и УЕФА и делает всё возможное, чтобы предотвратить распространение вируса.

