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Футболист сборной Словакии заболел коронавирусом в Петербурге

У игрока сборной Словакии Дениса Вавро выявлен COVID-19

Защитник сборной Словакии по футболу Денис Вавро заболел коронавирусом, находясь в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации со ссылкой на главного тренера национальной команды страны Штефана Тарковича.

«Мы живём в такое время, что невозможно полностью изолироваться от мира. У Дениса Вавро нет симптомов и проблем со здоровьем, но тест положительный», — заявил Таркович.

В настоящее время сборная Словакии находится в Петербурге, где готовится к матчу чемпионата Европы против Швеции. По словам Тарковича, руководство команды находится в контакте с соответствующими российскими органами и УЕФА и делает всё возможное, чтобы предотвратить распространение вируса.

Матч Швеция — Словакия пройдет в Петербурге 18 июня. Ранее сборная Словакии в Северной столице обыграла Польшу 2:1.

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Комментарии (1)

michailPotapov
Брехня эти тесты. А идиоты еще и деньги платят за них.Остап Бендер отдыхает.
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