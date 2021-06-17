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Репа Шредингера и фрактальный раствор. Опубликован новый выпуск «Кибердеревни»

Новый выпуск «Кибердеревни» рассказывает о репе Шредингера и моркови Мебиуса

Студия Birchpunk опубликовала 17 июня очередной ролик про «русскую кибердеревню». Выпуск вышел в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится через неделю.

На кадрах фермер Николай проводит роботу-инспектору Аи-Ванычу из AI Russia экскурсию по своим владениям, но что-то все время идет не так. Например, в ответственный момент ломается трактор. С помощью инспектора его удается починить.

Николай показывает андроиду киберберезки, теплицу с 8 тоннами кукумбера, выращенного на фрактальном растворе. Есть у фермера центр анализа данных, морковь Мебиуса и репа Шредингера, которую не видно. О дыне Николай говорит: «Получается очень вкусная — главное, ее не есть».

В итоге инспектор высоко оценивает владения фермера и номинирует его на премию AI Russia Awards за высокий рост производительности.

Студия Birchpunk стала известна после того, как в Сети завирусился их ролик о кибердеревне, выпущенный в ноябре 2020 года. На это видео обратил внимание глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Авторы сериала позднее выпустили целый псевдодокументальный фильм про российский космопоезд, он же межпланетный плацкарт.

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