Студия Birchpunk опубликовала 17 июня очередной ролик про «русскую кибердеревню». Выпуск вышел в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится через неделю.
На кадрах фермер Николай проводит роботу-инспектору Аи-Ванычу из AI Russia экскурсию по своим владениям, но что-то все время идет не так. Например, в ответственный момент ломается трактор. С помощью инспектора его удается починить.
Николай показывает андроиду киберберезки, теплицу с 8 тоннами кукумбера, выращенного на фрактальном растворе. Есть у фермера центр анализа данных, морковь Мебиуса и репа Шредингера, которую не видно. О дыне Николай говорит: «Получается очень вкусная — главное, ее не есть».
В итоге инспектор высоко оценивает владения фермера и номинирует его на премию AI Russia Awards за высокий рост производительности.
Студия Birchpunk стала известна после того, как в Сети завирусился их ролик о кибердеревне, выпущенный в ноябре 2020 года. На это видео обратил внимание глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Авторы сериала позднее выпустили целый псевдодокументальный фильм про российский космопоезд, он же межпланетный плацкарт.