Студия Birchpunk опубликовала 17 июня очередной ролик про «русскую кибердеревню». Выпуск вышел в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится через неделю.



На кадрах фермер Николай проводит роботу-инспектору Аи-Ванычу из AI Russia экскурсию по своим владениям, но что-то все время идет не так. Например, в ответственный момент ломается трактор. С помощью инспектора его удается починить.



Николай показывает андроиду киберберезки, теплицу с 8 тоннами кукумбера, выращенного на фрактальном растворе. Есть у фермера центр анализа данных, морковь Мебиуса и репа Шредингера, которую не видно. О дыне Николай говорит: «Получается очень вкусная — главное, ее не есть».

