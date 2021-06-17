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С короной на выход. Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся сотрудников от работы без выплат

Столичные власти поддержали идею бизнеса об отстранении отказавшихся от вакцинации работников

Власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества и разрешили работодателям без выдачи зарплаты отстранять сотрудников предприятий, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС 17 июня со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — рассказал Миронов.

Ранее главный санитарный врач Москвы, напоминает ТАСС, обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь шла о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

За невыполнение требований предусмотрены штрафы: для предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч. Повторные нарушения, по словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, чреваты санкциями в размере до 1 млн рублей либо приостановкой работы компании почти на три месяца

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Комментарии (33)

Павел Михайлов
Деградация населения, и особенно чиновников, на лицо. Ударяются в панику и религию.
vic_5e4cd1938d1a8
Давно пора.
Прививка при эпилемии, это совсем не личное дело отдельного индивидума.
olla
поражает, как круто за 2 года люди деградировали. Страшно. Фашизм и сегрегация не за горами, я чувствую.
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