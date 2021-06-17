С короной на выход. Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся сотрудников от работы без выплат

Власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества и разрешили работодателям без выдачи зарплаты отстранять сотрудников предприятий, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС 17 июня со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.



«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — рассказал Миронов.