С короной на выход. Власти Москвы разрешили отстранять непривившихся сотрудников от работы без выплат

Власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества и разрешили работодателям без выдачи зарплаты отстранять сотрудников предприятий, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС 17 июня со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — рассказал Миронов.
Ранее главный санитарный врач Москвы, напоминает ТАСС, обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь шла о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.
За невыполнение требований предусмотрены штрафы: для предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч. Повторные нарушения, по словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, чреваты санкциями в размере до 1 млн рублей либо приостановкой работы компании почти на три месяца