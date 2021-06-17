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Печать

Годы идут, а сыр все горит. Россельхознадзор Петербурга снова превратил контрабандный сыр в плавленый

В Петербурге сожгли 170 кг санкционных продуктов, изъятых у метро

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора
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Сыр, масло и готовые мясные изделия отправились в печь с лёгкой руки сотрудников Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве 17 июня, накануне был проведён рейд по четырём торговым точкам, расположенным у станций метро «Академическая» и «Гражданский проспект». В итоге было изъято 173 кг продуктов, произведённых предприятиями Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании, Литвы, Швеции, Дании.

Днём позже конфискованную санкционку уничтожили путём сжигания. Процесс запечатлели на видео.

Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

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Комментарии (13)

yar_5e4cc335310b6
Надо было наш. Российский сыр спалить вместо импортного.. у нашего теплоотдача гораздо лучше
Павел Михайлов
На количество контрабанды это не влияет.В каждой лавке Финские товары, этого сыро полно.Не смотря даже на якобы закрытые границы по ковиду.
michailPotapov
Не верьте постанова. Сожрали сами с удовольствием. Это равносильно как поверить в честного начальника на таможне который не брал взяток... ну и в итоге жил на одну зарплату ... )))
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