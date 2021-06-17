Сыр, масло и готовые мясные изделия отправились в печь с лёгкой руки сотрудников Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.
Как рассказали в ведомстве 17 июня, накануне был проведён рейд по четырём торговым точкам, расположенным у станций метро «Академическая» и «Гражданский проспект». В итоге было изъято 173 кг продуктов, произведённых предприятиями Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании, Литвы, Швеции, Дании.
Днём позже конфискованную санкционку уничтожили путём сжигания. Процесс запечатлели на видео.
Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора