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«Я когда работал в Смольном...» В соцсетях гадают, о чем не успел рассказать ушедший в пучину бородач

В социальных сетях 17 июня набирает популярность видео с бородатым человеком, который невольно искупался на Дворцовой набережной. Само событие рядовое для теплого сезона, интригует текст.

На видео заметно, как бородатый человек неуверенно поднимается со ступеней набережной и явно готовится поведать что-то важное, начиная фразу «Я, когда работал в Смольном...». Однако вестибулярный аппарат играет злую шутку с мужчиной, и он ныряет в Неву. Время захватывающих историй оказывается упущено.

twitter.com/Russia_NC

Пользователи гадают, что это за человек (некоторые утверждают, что встречали его на Дворцовой площади), а также, чем заканчивается его история. «Это многое объясняет в политике Смольного», — классический комментарий под видео. Но работал ли купальщик в городской администрации, по имеющимся материалам определить сложно.

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Комментарии (3)

Алексей Власов
У нас каждый второй работал в Смольном, каждый третий в Эрмитаже, каждый четвёртый на Ленфильме, каждый пятый служил в органах, и только один был тунеядцем - Изя Бродский.
265947515
Точно, это работник Смольного. Я признал его по бороде и нетвердой походке.
AlBerkut
К нему постучался косматый геолог
И глядя на карту на белой стене....
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