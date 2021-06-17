В социальных сетях 17 июня набирает популярность видео с бородатым человеком, который невольно искупался на Дворцовой набережной. Само событие рядовое для теплого сезона, интригует текст.



На видео заметно, как бородатый человек неуверенно поднимается со ступеней набережной и явно готовится поведать что-то важное, начиная фразу «Я, когда работал в Смольном...». Однако вестибулярный аппарат играет злую шутку с мужчиной, и он ныряет в Неву. Время захватывающих историй оказывается упущено.