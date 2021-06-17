Роскомнадзор заблокировал в России два VPN-сервиса

Роскомнадзор рассказал о закрытии доступа к «сервисам обхода ограничения доступа к противоправному контенту».



«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — сообщается 17 июня на сайте федеральной службы.

Надзорный орган ограничил доступ к сервисам, которые «отнесены к угрозам». Роскомнадзор констатировал, что ограничения не затронут компании, которые используют VPN в непрерывных технологических процессах.