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Роскомнадзор заблокировал в России два VPN-сервиса

Роскомнадзор рассказал о закрытии доступа к «сервисам обхода ограничения доступа к противоправному контенту».

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — сообщается 17 июня на сайте федеральной службы.

Надзорный орган ограничил доступ к сервисам, которые «отнесены к угрозам». Роскомнадзор констатировал, что ограничения не затронут компании, которые используют VPN в непрерывных технологических процессах.

Роскомнадзор еще в 2019 году поставил ультиматум VPN-сервисам и пригрозил блокировкой. В ноябре 2017 года в России вступил в силу Закон «Об информации», который в том числе запрещает использовать VPN-сервисы для обхода блокировок.

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Комментарии (9)

shipland1
opera vpn норм работает, только киношки качал с трекеров
260650801
А как можно VPN заблокировать? Он же VPN.
lamer
В Хроме аппликуха работает. Тор работает. Токма нам этих ресурсов не нать!
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