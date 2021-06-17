Минпромторг требует от крупнейшего экспортера бумаги из Петербурга 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Минпромторга к зарегистрированному в Петербурге производителю бумаги «Карелия Палп». Сумма требований министерства составляет 1,2 млрд рублей. Месяцем ранее компания оспорила его решение, суть которого в судебных документах не раскрывается.



Определение суда о принятии иска опубликовано в электронной картотеке арбитражных судов 16 июня. В нем сказано, что Минпромторг просит взыскать с ООО «Карелия Палп» 924,5 млн рублей. В качестве третьего лица к делу привлечено Федеральное казначейство России. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.

