Минпромторг требует от крупнейшего экспортера бумаги из Петербурга 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Минпромторга к зарегистрированному в Петербурге производителю бумаги «Карелия Палп». Сумма требований министерства составляет 1,2 млрд рублей. Месяцем ранее компания оспорила его решение, суть которого в судебных документах не раскрывается.
Определение суда о принятии иска опубликовано в электронной картотеке арбитражных судов 16 июня. В нем сказано, что Минпромторг просит взыскать с ООО «Карелия Палп» 924,5 млн рублей. В качестве третьего лица к делу привлечено Федеральное казначейство России. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.
Параллельно московский арбитраж рассматривает заявление «Карелии Палп» о признании недействительным требования Минпромторга от 27 января 2021 года, суть которого в определении суда не раскрывается. Предварительное заседание по этому делу назначено на 30 июня.
ООО «Карелия Палп» зарегистрировано в Петербурге. Это крупнейший в России экспортер газетной бумаги, поставляющий продукцию более чем в 50 стран мира. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году сократилась на 14% и составила почти 19 млрд рублей. Производитель закончил «коронавирусный» год с убытком в 318 млн рублей после чистой прибыли 152,7 млн в 2019-м.