Муниципалитетам разрешат благоустраивать территории памятников в Петербурге

Как сообщил 17 июня один из авторов документа — депутат Денис Четырбок, инициатива дополняет перечень полномочий местного самоуправления возможностью благоустраивать территории памятников и выявленных объектов культурного наследия, которые входят в границы соответствующих муниципалитетов.
Муниципальные образования получат возможность проектировать благоустройство территорий, ремонтировать газоны и дорожки, а также детские и спортивные площадки, ремонтировать и устанавливать ограждения, приствольные решетки, устройства для вертикального озеленения, беседки, навесы, уличную мебель, урны.
При этом проводить работы, связанные с самим памятником, муниципалитеты не смогут.
Законопроект разработала группа депутатов из разных фракций: Александр Рассудов, Денис Четырбок, Михаил Барышников, Юрий Гладунов и Сергей Никешин. В качестве примера Четырбок привел парк Александрино, который имеет статус памятника. В настоящее время по действующему законодательству муниципалитеты не могут тратить средства на благоустройство таких пространств.