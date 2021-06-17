Муниципалитетам разрешат благоустраивать территории памятников в Петербурге

Как сообщил 17 июня один из авторов документа — депутат Денис Четырбок, инициатива дополняет перечень полномочий местного самоуправления возможностью благоустраивать территории памятников и выявленных объектов культурного наследия, которые входят в границы соответствующих муниципалитетов.



Муниципальные образования получат возможность проектировать благоустройство территорий, ремонтировать газоны и дорожки, а также детские и спортивные площадки, ремонтировать и устанавливать ограждения, приствольные решетки, устройства для вертикального озеленения, беседки, навесы, уличную мебель, урны.

