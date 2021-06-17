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Муниципалитетам разрешат благоустраивать территории памятников в Петербурге

Муниципальным образованиям Петербурга хотят предоставить полномочия благоустраивать территории объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение регионального парламента.

Как сообщил 17 июня один из авторов документа — депутат Денис Четырбок, инициатива дополняет перечень полномочий местного самоуправления возможностью благоустраивать территории памятников и выявленных объектов культурного наследия, которые входят в границы соответствующих муниципалитетов.

Муниципальные образования получат возможность проектировать благоустройство территорий, ремонтировать газоны и дорожки, а также детские и спортивные площадки, ремонтировать и устанавливать ограждения, приствольные решетки, устройства для вертикального озеленения, беседки, навесы, уличную мебель, урны.

При этом проводить работы, связанные с самим памятником, муниципалитеты не смогут.

Законопроект разработала группа депутатов из разных фракций: Александр Рассудов, Денис Четырбок, Михаил Барышников, Юрий Гладунов и Сергей Никешин. В качестве примера Четырбок привел парк Александрино, который имеет статус памятника. В настоящее время по действующему законодательству муниципалитеты не могут тратить средства на благоустройство таких пространств.

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