Петербуржец выбил 1,5 млн рублей со строительной компании за затянувшийся ремонт. Заплатил за услугу он вдвое меньше

Не выполненный вовремя договор подряда владельца квартиры с ремонтно-строительной компанией на 720 тысяч рублей позволил взыскать с исполнителя полтора миллиона. Недобросовестной фирме пришлось распрощаться с кроссовером.



Как сообщила 17 июня пресс-служба судебных приставов Петербурга, после заключения договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в течение двух месяцев на 720 тысяч рублей фирма приступила к выполнению, но ремонт в срок так и не закончила. В итоге владелец жилья остался без кафеля на стене в ванной комнате, унитаза, раковин с тумбой, полотенцесушителя, душевой стойки. Также не были завершены работы по укладке ламината.

