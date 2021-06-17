FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Петербуржец выбил 1,5 млн рублей со строительной компании за затянувшийся ремонт. Заплатил за услугу он вдвое меньше

Не выполненный вовремя договор подряда владельца квартиры с ремонтно-строительной компанией на 720 тысяч рублей позволил взыскать с исполнителя полтора миллиона. Недобросовестной фирме пришлось распрощаться с кроссовером.

Как сообщила 17 июня пресс-служба судебных приставов Петербурга, после заключения договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в течение двух месяцев на 720 тысяч рублей фирма приступила к выполнению, но ремонт в срок так и не закончила. В итоге владелец жилья остался без кафеля на стене в ванной комнате, унитаза, раковин с тумбой, полотенцесушителя, душевой стойки. Также не были завершены работы по укладке ламината.

Тогда петербуржец обратился в экспертную организацию. Она оценила стоимость выполненных работ на 504 204 рубля. Владелец заявил о расторжении договора и потребовал вернуть часть денег, но реакции от фирмы не последовало. Хозяин квартиры обратился в суд, и тот встал на его сторону — постановил взыскать с компании не только неустойку, но и еще проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда. В итоге фирма должна была выплатить своему заказчику 1,5 миллиона рублей.

Однако компания проигнорировала решение суда, и тогда за дело взялись приставы, открыв исполнительное производство. Фирме в случае невыплаты требуемой суммы грозил запрет регистрационных действий в отношении автомобиля компании — кроссовера Kia Sorento 2013 года. Только тогда процесс выплаты задолженности ускорился, и долг был передан взыскателю.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний