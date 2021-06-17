Петербуржцам помогут разобраться с новой этикой

Гендерное равенство и проблема харрасмента, дискриминация разного рода, новая волна феминизма — что только ни вложено в понятие «новая этика». 23 июня в лектории «Новой Голландии» продолжат дискутировать на эту тему. Бесплатно, 18+

«В целом я не уверена, что «новая этика» — принципиально новая практика или идея», — писала одна из участников будущей дискуссии, Дарья Литвина, научный сотрудник Европейского университета в СПб. Дарья не думает, что и термин (кстати, появившийся в России, не импортированный) сохранится долгое время, но пока он прижился, и более-менее понятно, что означает: «гласность относительно проблем, которые связаны со злоупотреблением властью, сексуальностью, гендерными отношениями, разными формами уязвимости и неравенства в институциональных взаимодействиях».

«…проблема НЭ в том, что понятие объединяет в себе очень разные явления. Я часто вижу, как под одним зонтиком НЭ оказываются и тенденции, которым я симпатизирую, и то, от чего я бы отказалась», — писала еще одна участница, журналистка Мария Бобылева, автор книги об обидных словах и корректной лексике.



«Хороший ли я человек? — это тот вопрос, который учит нас задавать самим себе новая реальность», —констатирует модератор грядущей встречи Григорий Туманов, автор подкаста «Мужчина, вы куда?».



Слушаем и спорим в 19:30 23 июня в «Новой Голландии». Регистрация на сайте. Будет трансляция на ютьюб-канале.



Александра Шеромова

