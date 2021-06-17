Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом 17 июня написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.
«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в премьер-лиге! Удачи, Александр! «Нижний Новгород» — вперёд!» — написал Никитин.
Футбольный клуб «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но получил путевку в Российскую премьер-лигу, потому что финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.