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Александр Кержаков стал главным тренером клуба Российской премьер-лиги

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом 17 июня написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в премьер-лиге! Удачи, Александр! «Нижний Новгород» — вперёд!» — написал Никитин.

Футбольный клуб «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но получил путевку в Российскую премьер-лигу, потому что финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.

Александр Кержаков с 2001-го по 2006 год играл за «Зенит», затем перешел в «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году вернулся в Россию, провёл два сезона в московском «Динамо». В 2010-м вернулся в «Зенит». В 2017-м завершил карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола). Лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Сейчас работает старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

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Комментарии (4)

sektor7
Ни пуха, Александр!
Ты стартуешь в премьер-лиге.
pantherssv
пропала команда
DEMOMON
Так и должно было быть.
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