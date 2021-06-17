Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, девушка лишилась чувств накануне примерно в 20:30 на перекрёстке улицы Тамбасова с проспектом Ветеранов. В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой зафиксирован этот момент. Судя по кадрам, перейдя проезжую часть по пешеходному переходу, она резко присела на корточки, а затем легла на тротуар. Одним из первых к ней подбежал парень в белых шортах. Он приподнял её голову и остался сидеть рядом.

Через некоторое время вокруг них образовалась толпа, а вскоре к месту происшествия прибыл патрульный автомобиль. Полицейские в количестве четырёх человек вышли из служебной машины и, судя по кадрам, принялись выяснять, что произошло.

Однако парень в белых шортах внезапно набросился с кулаками на одного из сотрудников полиции. Его скрутили, а руки сковали наручниками.



По данным «Фонтанки», девушку позже забрали медики. Как сообщили нашему изданию в пресс-службе скорой помощи, после обморока её отвезли в одну из городских больниц.



«Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в полицейский главк.

