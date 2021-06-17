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Головокружение в Красном Селе. Падение петербурженки на асфальт закончилось задержанием прохожего

В Петербурге задержали прохожего, бросившегося на помощь упавшей девушке

Камера уличного наблюдения запечатлела головокружительную историю, которая приключилась с горожанкой в Красносельском районе Петербурга. Переход проезжей части она завершила внезапным падением на асфальт. Для неё всё закончилось госпитализацией, а для прохожего, бросившегося к ней на помощь, — задержанием.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, девушка лишилась чувств накануне примерно в 20:30 на перекрёстке улицы Тамбасова с проспектом Ветеранов. В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой зафиксирован этот момент. Судя по кадрам, перейдя проезжую часть по пешеходному переходу, она резко присела на корточки, а затем легла на тротуар. Одним из первых к ней подбежал парень в белых шортах. Он приподнял её голову и остался сидеть рядом.

Через некоторое время вокруг них образовалась толпа, а вскоре к месту происшествия прибыл патрульный автомобиль. Полицейские в количестве четырёх человек вышли из служебной машины и, судя по кадрам, принялись выяснять, что произошло.

Однако парень в белых шортах внезапно набросился с кулаками на одного из сотрудников полиции. Его скрутили, а руки сковали наручниками.

По данным «Фонтанки», девушку позже забрали медики. Как сообщили нашему изданию в пресс-службе скорой помощи, после обморока её отвезли в одну из городских больниц.

«Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в полицейский главк.

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Комментарии (14)

Mr.Long
"Головокружение в Красном Селе" - на Тамбасова?
Что ни заголовок и текст статьи - то "шедевр"!
В авторы народ набирают как в такси теперь?
DEMOMON
Классный видос.
Laska77
это у меня одной видео прерывается где девушка еще на проезжей?
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