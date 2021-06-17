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Коронавирус закрыл «Никольские ряды». Площадка не покажет трансляцию матчей Евро-2020

В Петербурге из-за претензий Роспотребнадзора закрылось пространство «Никольские ряды»

Пространство «Никольские ряды» закрылось для посетителей. Информация о прекращении работы появилась 16 июня в официальной группе «ВКонтакте». «До 20 июня по техническим причинам «Никольские ряды» закрыты. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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По информации «Фонтанки», причиной стали претензии Роспотребнадзора и новые коронавирусные ограничения.

Площадка приглашала зрителей смотреть трансляции матчей Евро-2020 во внутреннем дворе. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по культуре, это культурно-массовое мероприятие. Оно было согласовано ведомством. Но в связи с изменениями в постановление №121, которые вступили в силу 17 июня, «Никольские ряды» должны были сначала согласовать мероприятие с Роспотребнадзором, а потом уже заново с комитетом (в комплекте документов обязательно согласование с Роспотребнадзором). Такая заявка на данный момент не поступала.

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В самих «Никольских рядах» отказались от комментариев, еще раз повторив, что закрытие связано с техническими причинами. Однако, по информации «Фонтанки», компания обращалась в Роспотребнадзор с просьбой согласовать свое пространство как фанзону, но получило отказ. Также в Никольских рядах была проведена выездная проверка ведомства, по итогам которой были выявлены нарушения, помещения опечатаны. В Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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