По информации «Фонтанки», причиной стали претензии Роспотребнадзора и новые коронавирусные ограничения.
Площадка приглашала зрителей смотреть трансляции матчей Евро-2020 во внутреннем дворе. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по культуре, это культурно-массовое мероприятие. Оно было согласовано ведомством. Но в связи с изменениями в постановление №121, которые вступили в силу 17 июня, «Никольские ряды» должны были сначала согласовать мероприятие с Роспотребнадзором, а потом уже заново с комитетом (в комплекте документов обязательно согласование с Роспотребнадзором). Такая заявка на данный момент не поступала.
В самих «Никольских рядах» отказались от комментариев, еще раз повторив, что закрытие связано с техническими причинами. Однако, по информации «Фонтанки», компания обращалась в Роспотребнадзор с просьбой согласовать свое пространство как фанзону, но получило отказ. Также в Никольских рядах была проведена выездная проверка ведомства, по итогам которой были выявлены нарушения, помещения опечатаны. В Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».