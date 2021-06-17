Итальянский футбольный клуб «Парма» объявил о возвращении спустя 20 лет своего воспитанника, легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона. Информацию об этом в социальных сетях клуб сопроводил трогательным видео.
В ролике 43-летний Буффон возвращается на родной стадион, где начиналась его карьера. Он берёт лопату и начинает копать газон в воротах. Там он находит сундук, в котором лежат форма «Пармы» и костюм супермена. После Буффон говорит: «Я вернулся».
Костюм супермена — это отсылка к одному из самых ярких моментов в карьере вратаря, когда он получил прозвище Супермен. Это случилось после того, как он отбил удар с пенальти от нападающего «Интера» Роналдо в сезоне-1997/98. Буффон отпраздновал это, показав фанатам «Пармы» футболку с эмблемой Супермена под игровой майкой.
Superman, 20 yıl sonra evine geri döndü. #Buffon pic.twitter.com/KpQtYhXyem— Wenger'in Montu #EURO2020 (@wengerinmontu) June 17, 2021
Буффон играл за «Парму» с 1995-го по 2001 год. Далее он провел 18 лет в «Ювентусе» и год в ПСЖ.