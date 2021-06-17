Итальянский футбольный клуб «Парма» объявил о возвращении спустя 20 лет своего воспитанника, легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона. Информацию об этом в социальных сетях клуб сопроводил трогательным видео.



В ролике 43-летний Буффон возвращается на родной стадион, где начиналась его карьера. Он берёт лопату и начинает копать газон в воротах. Там он находит сундук, в котором лежат форма «Пармы» и костюм супермена. После Буффон говорит: «Я вернулся».