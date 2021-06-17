В Петербурге инвесторам хотят упростить получение земли под производство

Сейчас для получения земли под промышленное производство инвестор может пойти тремя путями. «Поселиться» в особой экономической зоне технико-внедренческого типа, куда могут зайти только те компании, которые соответствуют ряду требований. Второй способ — это получить участок под стратегический инвестиционный проект с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей, окупаемостью, наличием аналогичного опыта. Либо же получить землю по результатам открытых торгов.



Внесённая в городской парламент инициатива предлагает четвертый способ: предоставлять участки целевым назначением под строительство промышленного предприятия конкретного профиля. Это может быть производственная и научно-производственная деятельность, лёгкая, тяжёлая, автомобилестроительная, фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая, строительная или целлюлозно-бумажная промышленность.

