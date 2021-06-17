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В Петербурге инвесторам хотят упростить получение земли под производство

На рассмотрение Заксобрания Петербурга внесена инициатива, которая даёт возможность инвесторам получить участок под производство без торгов — целевым назначением. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Сейчас для получения земли под промышленное производство инвестор может пойти тремя путями. «Поселиться» в особой экономической зоне технико-внедренческого типа, куда могут зайти только те компании, которые соответствуют ряду требований. Второй способ — это получить участок под стратегический инвестиционный проект с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей, окупаемостью, наличием аналогичного опыта. Либо же получить землю по результатам открытых торгов.

Внесённая в городской парламент инициатива предлагает четвертый способ: предоставлять участки целевым назначением под строительство промышленного предприятия конкретного профиля. Это может быть производственная и научно-производственная деятельность, лёгкая, тяжёлая, автомобилестроительная, фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая, строительная или целлюлозно-бумажная промышленность.

Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, территории, на которых возможно предоставление таких участков, должны относиться к землям производственного назначения.

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Комментарии (1)

hedgehog_
а какже производство торговли чем попало везде и сразу?
да я знаю что не в тему
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