Forbes выяснил, какие российские компании больше всего платят топ-менеджерам

За пандемийный год, напоминает Forbes, реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,5%, а многие компании уменьшили доходы своего топ-менеджмента. Так, «Аэрофлот» в 2020-м не выплачивал вознаграждения членам совета директоров и почти на 37% (до 0,4 млрд рублей) сократил выплаты правлению.

В 2020 году суммарное вознаграждение руководителей 25 организаций, вошедших в список «самых щедрых работодателей России» по версии Forbes, составило 62,8 млрд рублей. ПАО «Новатэк» за три года поднялось с шестой на первую строчку рейтинга. Об этом 17 июня сообщает само бизнес-издание.

Однако группа «М.Видео-Эльдорадо», пишет издание, в пандемийный год пошла на дополнительные выплаты: топ-менеджмент сети получил 2,2 млрд рублей. С этим показателем организация заняла 13-е место в списке самых щедрых по отношению к руководству компаний России.



Газовый гигант «Новатэк» обогнал лидера последних двух лет (ГМК «Норильский никель») и занял первое место с внушительным отрывом. В 2020 году доходы топ-менеджеров выросли на 67% по сравнению с 2019-м, до 7,36 млрд рублей. Львиная доля этой суммы, 6,2 млрд рублей, пришлась на премии. В «Новатэке», отмечает Forbes, изданию не ответили, с чем связан такой рост премий.



Несмотря на ряд крупных аварий, с которыми столкнулся «Норникель» в 2020 году, компания заняла второе место рейтинга, выплатив совету директоров и правлению на 15% меньше, чем «Новатэк» (6,5 млрд рублей).



Третье место занял алюминиевый гигант UC Rusal, который выплатил своим руководителям 4,7 млрд рублей. Реальная цифра может отличаться в большую или меньшую сторону, уточняет издание, поскольку UC Rusal публикует отчетность в долларах США.

