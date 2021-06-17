Маленькому петербуржцу нужна помощь

Арсений Минин, 8 лет.
Резидуально-органическое поражение ЦНС, задержка психо-речевого развития, поведенческие нарушения аутистического спектра.
Необходим курс реабилитации. Не хватает 71 165 рублей.
Арсений был желанным ребёнком. Беременность проходила нормально, но роды были срочные и осложнённые — малыш родился крупным и с гематомой на голове. Но после всё пришло в норму. Выписавшись из родильного дома, счастливые родители верили, что всё плохое позади.
Сеня рос обычным мальчиком и развивался по возрасту. Но ближе к 2 годам появилась задержка речи. Время шло, а говорить малыш не начинал, и всё это сопровождалось отставанием и проблемами в общем развитии. Походы по врачам и медикаментозное лечение не давали ни результатов, ни точных диагнозов. Ближе к 4 годам медики определились с заболеванием, мальчику дали инвалидность.
Сейчас день Арсения расписан по минутам: занятия с дефектологом-логопедом и психологом, курсы развития мелкой моторики в центре реабилитации для инвалидов, занятия АФК (ЛФК) и непрерывная реабилитация в районной поликлинике. Но этого мало. Необходимы регулярные курсы реабилитации в специализированном центре, но они не покрываются полисом ОМС, а это большая финансовая нагрузка. На данный момент мама одна воспитывает Арсения — отец в жизни сына больше не принимает никакого участия, за исключением алиментов.
«Мы с сыном живем на пенсию по инвалидности, и иногда я не знаю, хватит ли нам средств на жизнь до следующего поступления денег», — говорит Карина, мама Сени.
Мальчик до сих пор не говорит, не общается со сверстниками. Единственный его друг — мама. Арсению необходим курс реабилитации, чтобы начать говорить и стать полноценным ребёнком.
Мама мальчика обратилась за помощью в благотворительный фонд «География добра» с надеждой, что неравнодушные люди помогут собрать деньги на курс реабилитации. На данный момент почти половина необходимой суммы собрана. Осталось собрать чуть больше 70 тысяч рублей.
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