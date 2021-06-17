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Поворот со второго ряда у метро «Академическая» стал сюрпризом и для «встречки», и для трамваев на ближайшие полчаса

Попытка проскочить перекресток обернулась ДТП и задержкой трамваев в Петербурге

Внезапный маневр автомобилиста привел к ДТП и на полчаса остановил трамваи в Калининском районе Петербурга. Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения.

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Как сообщает очевидица Анастасия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 17 июня на перекрестке у станции метро «Академическая» столкнулись два легковых автомобиля. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель белой машины двигался по Гражданскому проспекту и попытался повернуть налево, на проспект Науки, со второго ряда. В результате ему в переднюю часть врезался ехавший во встречном направлении прямо черный автомобиль, водитель которого, вероятно, не заметил резвый маневр «оппонента» из-за автобуса.

ДТП произошло прямо на трамвайных путях, и участники аварии перегородили проезд электротранспорту. Как рассказали «Фонтанке» в СПб ГУП «Горэлектротранс», по этому участку проходят три маршрута: № 9, 38 и 57. Задержка в движении из-за ДТП составила 25 минут — с 10:35 до 11:00.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (11)

Mr.Long
"на ближайшие полчаса"....
Т.е. до 13:51 ?
Кто придумывает такие заголовки?
mavar
Ещё когда там ремонт покрытия делали, обещали убрать левые повороты. Вследствие них там всегда пробки. Хотя, убрали левый поворот с Культуры на Просвещения, а сильно одаренные всё равно поворачивают. Да повесьте вы камеру, она себя за неделю отобьёт.
Alex000
Когда уже второрядников начнут таки отправлять на пересдачу?
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