Внезапный маневр автомобилиста привел к ДТП и на полчаса остановил трамваи в Калининском районе Петербурга. Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения.
Как сообщает очевидица Анастасия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 17 июня на перекрестке у станции метро «Академическая» столкнулись два легковых автомобиля. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель белой машины двигался по Гражданскому проспекту и попытался повернуть налево, на проспект Науки, со второго ряда. В результате ему в переднюю часть врезался ехавший во встречном направлении прямо черный автомобиль, водитель которого, вероятно, не заметил резвый маневр «оппонента» из-за автобуса.
ДТП произошло прямо на трамвайных путях, и участники аварии перегородили проезд электротранспорту. Как рассказали «Фонтанке» в СПб ГУП «Горэлектротранс», по этому участку проходят три маршрута: № 9, 38 и 57. Задержка в движении из-за ДТП составила 25 минут — с 10:35 до 11:00.