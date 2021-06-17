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Вологодский депутат показал пистолет в Instagram. К нему пришла Росгвардия

Росгвардия проверит депутата вологодской думы за пост с оружием в соцсети

Депутат вологодской думы от «Единой России» Алексей Коновалов похвастался в Instagram своим пистолетом, написав: оно «всегда со мной».

Подписчики народного избранника поделились записью с правоохранительными органами.

Фото: скриншот сторис//предоставлено Управлением Росгвардии по Вологодской области
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Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии 17 июня, вологодское управление ведомства начало проверку по факту публикации фотографии оружия без кобуры в отношении депутата. Оружие, уточняют в Росгвардии, травматическое, и Коновалов владеет им на законных основаниях.

Тем не менее фото показывает, что есть нарушение правил ношения, перевозки и транспортировки оружия, которые регламентируются постановлением правительства «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».

В частности, ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии). А его транспортировка возможна только в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

Фото: скриншот сторис//предоставлено Управлением Росгвардии по Вологодской области

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Комментарии (3)

Штиль
Депутат, как дитя малое, пушечкой решил удивить)) Наивный дурачок.
Игорь Полетаев
Молодец - мушку спилил заблаговременно.
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