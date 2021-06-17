Депутат вологодской думы от «Единой России» Алексей Коновалов похвастался в Instagram своим пистолетом, написав: оно «всегда со мной».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии 17 июня, вологодское управление ведомства начало проверку по факту публикации фотографии оружия без кобуры в отношении депутата. Оружие, уточняют в Росгвардии, травматическое, и Коновалов владеет им на законных основаниях.

Тем не менее фото показывает, что есть нарушение правил ношения, перевозки и транспортировки оружия, которые регламентируются постановлением правительства «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».



В частности, ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии). А его транспортировка возможна только в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

