Футболисту Эриксену установят кардиостимулятор после остановки сердца на Евро-2020

Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время матча Евро-2020, предстоит операция.
Как сообщили 17 июня в пресс-службе Датского футбольного союза, ему установят кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
«После того, как Эриксен прошел несколько медицинских обследований, было решено, что футболисту необходим кардиостимулятор. Кристиан согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время», — заявили в Датском футбольном союзе.
Эриксен потерял сознание 12 июня на 43-й минуте матча группового раунда Евро-2020 с Финляндией. Как оказалось, у него остановилось сердце. Его запустила прямо на поле дежурная медицинская бригада.
Со стадиона Эриксона уже увозили в сознании. Сам футболист рассказал, что чувствует себя гораздо лучше.