Водитель «Валдая», сбивший пенсионера на Дачном, получил условный срок. Алкоголь он объяснил лекарством

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю грузового фургона, в ДТП с которым зимой 2018 года серьезно пострадал пожилой пешеход. Автомобилист вину в наезде признал, но то, что был при этом пьяным, отрицал, ссылаясь на болезнь.



Как сообщает 17 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло около 11:40 15 февраля у дома 10/7 по Дачному проспекту. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял грузовым ГАЗ «Валдай». Собираясь начать движение задним ходом по дворовому проезду, он не попросил помощи у других, несмотря на недостаточную обзорность автомобиля, не убедился в безопасности маневра и в результате сбил 88-летнего пешехода, который находился позади его машины. Наезд произошел на скорости около 5 км/ч, и пенсионер получил тяжелые травмы.