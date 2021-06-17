Водитель «Валдая», сбивший пенсионера на Дачном, получил условный срок. Алкоголь он объяснил лекарством

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю грузового фургона, в ДТП с которым зимой 2018 года серьезно пострадал пожилой пешеход. Автомобилист вину в наезде признал, но то, что был при этом пьяным, отрицал, ссылаясь на болезнь.
Как сообщает 17 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло около 11:40 15 февраля у дома 10/7 по Дачному проспекту. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял грузовым ГАЗ «Валдай». Собираясь начать движение задним ходом по дворовому проезду, он не попросил помощи у других, несмотря на недостаточную обзорность автомобиля, не убедился в безопасности маневра и в результате сбил 88-летнего пешехода, который находился позади его машины. Наезд произошел на скорости около 5 км/ч, и пенсионер получил тяжелые травмы.
Водитель признал вину в совершении ДТП, но не согласился с тем, что его действия квалифицировали по «пьяной» статье. По его словам, в момент наезда он был трезв, но из-за произошедшего у него разболелась голова, и он выпил одну таблетку спазмолитического средства, которое периодически принимает в связи с гипертонией, а при прохождении медосвидетельствования из-за пережитого стресса и усталости врачу об этом не сообщил.
Суд установил, что мужчина признал вину частично, раскаялся и действительно имеет хроническое заболевание. Ранее он судим не был и на учетах не состоит. На заседании подсудимый извинился перед потерпевшей стороной, и его извинения были приняты. Тем не менее мужчину признали виновным по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения). Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и лишением прав на 1 год, а также признал гражданский иск.