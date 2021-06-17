В Московском районе Петербурга горела крыша производственного здания на Цветочной улице.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 17 июня, сообщение о возгорании на Цветочной улице, 18, поступило в 12:06.
«В двухэтажном производственном здании размером 40х50 метров происходит горение кровли на площади 100 кв. метров», — сообщает ведомство.
Отметим, что по указанному адресу расположен «Бизнес парк» — офисное четырехэтажное здание. А вот за ним есть двухэтажное строение. На этой же улице, но в доме под номером 16, находится одна из достопримечательностей Петербурга — «Гранд Макет Россия».
В 13:13 пожар локализован силами 5 единиц техники и 23 человек личного состава.