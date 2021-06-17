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Рядом с «Гранд Макетом России» на Цветочной улице в Петербурге горела крыша за «Бизнес парком»

Цветочная улица в Петербурге была перекрыта пожарными машинами на время тушения крыши здания

В Московском районе Петербурга горела крыша производственного здания на Цветочной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 17 июня, сообщение о возгорании на Цветочной улице, 18, поступило в 12:06.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
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«В двухэтажном производственном здании размером 40х50 метров происходит горение кровли на площади 100 кв. метров», — сообщает ведомство.

Отметим, что по указанному адресу расположен «Бизнес парк» — офисное четырехэтажное здание. А вот за ним есть двухэтажное строение. На этой же улице, но в доме под номером 16, находится одна из достопримечательностей Петербурга — «Гранд Макет Россия».

В 13:13 пожар локализован силами 5 единиц техники и 23 человек личного состава.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей

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