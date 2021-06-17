«Реанимацию» автомобиля прямо посреди главного проспекта Петербурга наблюдали жители и гости города утром 17 июня. Техническая неполадка могла стать причиной пробки, но бывалые автомобилисты справились с ней без посторонней помощи.

Интересную сценку из жизни города заметил на Невском проспекте корреспондент «Фонтанки». Напротив сада Аничкова дворца заглох внедорожник Great Wall, перевозивший на прицепе ретромобиль Mercedes. Двое пожилых автомобилистов не растерялись и отремонтировали машину прямо на месте: быстро переставили аккумулятор со старинного «Мерседеса», завелись и уехали.