Управление программы пилотируемых космических полётов КНР 17 июня запустило пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции Китая. На борту корабля — трое космонавтов.
Как сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Цзюцюань, что на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, ракета-носитель CZ-2F, которая выведет «Шэньчжоу-12» на орбиту, стартовала по графику — в 9:22 по местному времени (04:22 мск). Корабль уже достиг околоземной орбиты.
CMSA: Китай в 9:22 утра по местному времени с космодрома "Цзюцюань" (пров. Ганьсу) успешно запустил к строящейся орбитальной станции "Тяньхэ" пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Его экипаж состоит из 3 космонавтов. pic.twitter.com/ubz2zSjoVd— CGTN на русском (@cgtnrussian) June 17, 2021
«После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации», — заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин. По его словам, китайская станция «должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества». И в этом КНР тесно взаимодействует с ООН.