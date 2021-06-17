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Посмотрите на китайскую ракету. Космонавты взлетели из пустыни на границе Внутренней Монголии

Китай запустил корабль с тремя космонавтами к строящейся станции

Управление программы пилотируемых космических полётов КНР 17 июня запустило пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции Китая. На борту корабля — трое космонавтов.

Как сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Цзюцюань, что на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, ракета-носитель CZ-2F, которая выведет «Шэньчжоу-12» на орбиту, стартовала по графику — в 9:22 по местному времени (04:22 мск). Корабль уже достиг околоземной орбиты.

«После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации», — заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин. По его словам, китайская станция «должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества». И в этом КНР тесно взаимодействует с ООН.

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году), на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Запуск «Шэньчжоу-12» — четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль.

Три китайских космонавта в течение трех месяцев должны будут заниматься контролем параметров окружающей среды и обеспечением жизнедеятельности, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля.

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Комментарии (2)

yarg99
Тайконавты. Нет космонавтов в Китае
Serg_I
А потом Китай откроет доставку посылок на другие космические станции...
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