FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

«До встречи с Протасевичем это была обычная девушка». Отец задержанной в Минске россиянки попросил Лукашенко ее помиловать

Отец Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко к милосердию в отношении его дочери

Отец задержанной в Минске россиянки Андрей Сапега записал обращение к Александру Лукашенко перед визитом белорусского лидера в Приморский край.

«Я бы хотел обратиться лично к нему [Александру Лукашенко] как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен», — заявил 17 июня Сапега в видеообращении, опубликованном местным изданием ПримаМедиа.

Россиянин выразил надежду на личную встречу с белорусским президентом во время его поездки в Приморский край. Он понимает, что дочери грозят «очень серьезные сроки». Сапега-старший при этом напоминает, что во время протестов она не была в Белоруссии.

Он уверен, что его дочь просто оказалась не в том месте. «До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка», — считает отец Сапеги.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

lykov20
Да не нужна Лукашенко эта Сапега. А сайт поддерживать найдется кому. Посадку самолета организовали в соседнем большом государстве. Где, на радостях, и Навального мечтают сплавить за рубеж. Возможно, отца Сапеги инструктируют российские власти, представилась возможность разрядить обстановку.
Агроном аэродрома
"была обычная девушка" - стало быть, стала необычной?
265053050
Взрослый человек (данная мадмуазель) ведет сайт, поддерживает его, где пишет о семьях силовиков и тп. то есть приходи к ним и делай что хочешь с ним, с его семьей? Устрашение. А потом говорит, я не думала, не хотела, не понимала. Ей сколько лет-то ? Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не говорю о жестокости, немилости к ней, но ответить-то надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний