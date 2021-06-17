«Я бы хотел обратиться лично к нему [Александру Лукашенко] как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен», — заявил 17 июня Сапега в видеообращении, опубликованном местным изданием ПримаМедиа.

Отец задержанной в Минске россиянки Андрей Сапега записал обращение к Александру Лукашенко перед визитом белорусского лидера в Приморский край.

Россиянин выразил надежду на личную встречу с белорусским президентом во время его поездки в Приморский край. Он понимает, что дочери грозят «очень серьезные сроки». Сапега-старший при этом напоминает, что во время протестов она не была в Белоруссии.

Он уверен, что его дочь просто оказалась не в том месте. «До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка», — считает отец Сапеги.



Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы.

