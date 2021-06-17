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В Индии выявили первый случай «зеленой плесени» после коронавируса

Первый случай грибкового заболевания нового типа — «зеленой плесени» — выявлен у пациента с коронавирусом в индийском штате Мадхъя-Прадеш. Об этом 16 июня сообщает Times of India со ссылкой на доктора Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

«У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны», — заявил Дози. Грибок нашли у 34-летнего мужчины, который поступил в больницу с коронавирусом с 90% поражением легких.

Ранее сообщалось о заражении более 31,2 тыс. человек в Индии мукормикозом, или «черной плесенью». Рост заболевания за последние три недели составил 150%. В штате Махараштра выявлено уже 7 057 случаев, скончались более 600 человек. Причиной стремительного распространения инфекции стала острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибковое средство), а также перегруженность системы здравоохранения из-за коронавируса.

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Комментарии (2)

hedgehog_
Асперги́лл, также асперги́ллюс (лат. Aspergillus), — род высших аэробных плесневых грибов, включающий в себя несколько сотен видов, распространённых по всему миру в различных климатических условиях.
видимо в индию завезли врачей. и теперь радужная плесень новый тренд в пугалках
Alex000
Ну аспергиллы в лёгких при иммунодефицитах например - не такая уж и редкость. Там скорее всего какие-то серьёзные сопутствующие, кроме ковидла.
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