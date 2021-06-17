В Индии выявили первый случай «зеленой плесени» после коронавируса

Первый случай грибкового заболевания нового типа — «зеленой плесени» — выявлен у пациента с коронавирусом в индийском штате Мадхъя-Прадеш. Об этом 16 июня сообщает Times of India со ссылкой на доктора Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
«У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны», — заявил Дози. Грибок нашли у 34-летнего мужчины, который поступил в больницу с коронавирусом с 90% поражением легких.
Ранее сообщалось о заражении более 31,2 тыс. человек в Индии мукормикозом, или «черной плесенью». Рост заболевания за последние три недели составил 150%. В штате Махараштра выявлено уже 7 057 случаев, скончались более 600 человек. Причиной стремительного распространения инфекции стала острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибковое средство), а также перегруженность системы здравоохранения из-за коронавируса.