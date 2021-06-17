Партия «Новые люди» предложила решения проблем молодежи в Петербурге

С трибуны ЗакСа руководитель регионального отделения Ксения Горячева заявила, что в Северной столице у этого политического объединения уже более 1 000 активистов — и число сторонников продолжает расти.



«Новые люди», как отмечают в партии, не просто критикуют действующую власть, а предлагают конкретные готовые решения. Так, партия выступила за введение льготной ипотеки для молодых специалистов, которые отработали в реальном секторе городской экономики от трех лет. А чтобы они появлялись, предлагают внедрить программу поддержки трудоустройства выпускников петербургских вузов. Согласно плану, работодатели, согласившиеся взять на работу вчерашних студентов, получат налоговые льготы.

