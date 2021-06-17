Партия «Новые люди» предложила решения проблем молодежи в Петербурге

С трибуны ЗакСа руководитель регионального отделения Ксения Горячева заявила, что в Северной столице у этого политического объединения уже более 1 000 активистов — и число сторонников продолжает расти.
«Новые люди», как отмечают в партии, не просто критикуют действующую власть, а предлагают конкретные готовые решения. Так, партия выступила за введение льготной ипотеки для молодых специалистов, которые отработали в реальном секторе городской экономики от трех лет. А чтобы они появлялись, предлагают внедрить программу поддержки трудоустройства выпускников петербургских вузов. Согласно плану, работодатели, согласившиеся взять на работу вчерашних студентов, получат налоговые льготы.
Не забыли «Новые люди» и об образовании школьников. Партия считает: было бы полезно создать в школах предпринимательские классы. В них дети смогут узнать, как открыть собственное дело. «Развитие такого типа мышления, независимо от дальнейшего выбора профессии школьника, учит быстро адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, находить ресурсы и возможности для решения самых сложных жизненных задач», — подчеркнула Горячева.
В завершение выступления представительница «Новых людей» заявила, что все инициативы будет гораздо проще реализовать, когда партия будет представлена в парламенте Петербурга. Побороться за эти места ее представители планируют этой осенью.
Напомним, что партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года предпринимателем и владельцем компании Faberlic Алексеем Нечаевым. За год существования она смогла добиться значительных успехов, получив места в парламентах Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в городской думе Томска.
Открытая трибуна