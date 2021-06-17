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Пациентка петербургской больницы поднялась на девятый этаж, чтобы умереть

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти пожилой женщины. Погибшая была пациенткой медицинского учреждения в Выборгском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне утром в полицию поступило сообщение о травмировании женщины на территории клинической больницы № 122 имени Соколова на проспекте Культуры. В ходе выезда по указанному адресу было установлено, что в результате падения погибла 65-летняя пациентка первого хирургического отделения.

По предварительной информации нашего издания, она проходила лечение из-за подозрения на онкологию и лежала в палате на четвёртом этаже, но перед смертью поднялась на девятый этаж. Погибшую нашли у медучреждения.

«Фонтанке» также известно, что ранее она высказывалась о нежелании жить. Однако никакого письменного объяснения после её смерти не осталось.

Наше издание попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу ФМБА России, которому подведомственна клиническая больница № 122 имени Соколова.

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Комментарии (11)

Alexander 17
Вот кто нибудь может мне обьяснить ...зачем мы летаем в космос? Наш дом Земля...и в космос нас никто не приглашал.
Природа ведь не дура...и против всякой болезни, на Земле есть противоядие, которое надо только найти.
Нет...нас несёт в космос. Тратим такие деньжищи..а погоду предсказать на два дня не можем.
Лезьте в океаны...там наверняка есть противоядие от большинства болезней. В космосе....только радиация.
чцаца9832
Врачи, везде одинаковые, лечат только за дополнительные деньги. Половина с липовыми дипломами. Простому человеку, попавшему в больницы города, иногда легче умереть.
Athair
Вполне понятно. Если вдруг реально нашли серьезную онкологию - и впереди полгода-год мучений, операции, химия... И понимаешь, что конец все равно будет тот же самый, только еще и помучиться придется, и родных помучить. А тут раз и всё, свободен.
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