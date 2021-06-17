Пациентка петербургской больницы поднялась на девятый этаж, чтобы умереть

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне утром в полицию поступило сообщение о травмировании женщины на территории клинической больницы № 122 имени Соколова на проспекте Культуры. В ходе выезда по указанному адресу было установлено, что в результате падения погибла 65-летняя пациентка первого хирургического отделения.



По предварительной информации нашего издания, она проходила лечение из-за подозрения на онкологию и лежала в палате на четвёртом этаже, но перед смертью поднялась на девятый этаж. Погибшую нашли у медучреждения.

