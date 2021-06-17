Пациентка петербургской больницы поднялась на девятый этаж, чтобы умереть

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне утром в полицию поступило сообщение о травмировании женщины на территории клинической больницы № 122 имени Соколова на проспекте Культуры. В ходе выезда по указанному адресу было установлено, что в результате падения погибла 65-летняя пациентка первого хирургического отделения.
По предварительной информации нашего издания, она проходила лечение из-за подозрения на онкологию и лежала в палате на четвёртом этаже, но перед смертью поднялась на девятый этаж. Погибшую нашли у медучреждения.
«Фонтанке» также известно, что ранее она высказывалась о нежелании жить. Однако никакого письменного объяснения после её смерти не осталось.
Наше издание попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу ФМБА России, которому подведомственна клиническая больница № 122 имени Соколова.