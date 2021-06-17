В квартире за Мариинкой-2 в Петербурге заснули пятеро, проснулись трое

СК устанавливает причину смерти двух мужчин, тела которых нашли в квартире дома на улице Союза Печатников.
Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, в полицию Адмиралтейского района 16 июня около половины пятого дня обратился житель Петербурга, который сообщил, что его сын, 36 лет, умер в квартире дома 13/15 по улице Союза Печатников.
Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выяснилось, что на разложенном диване в комнате указанной квартиры лежат двое погибших мужчин — 35-летний хозяин и его 32-летний товарищ.
По предварительной информации, вечером накануне в квартире проходила вечеринка, участие в которой принимали пять человек. Утром проснулись только трое.
Сотрудники СК нашли в квартире наркотики. Предположительно они и стали причиной смерти двоих.