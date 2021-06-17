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Печать

В квартире за Мариинкой-2 в Петербурге заснули пятеро, проснулись трое

Тела двух мужчин нашли в квартире в центре Петербурга

СК устанавливает причину смерти двух мужчин, тела которых нашли в квартире дома на улице Союза Печатников.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, в полицию Адмиралтейского района 16 июня около половины пятого дня обратился житель Петербурга, который сообщил, что его сын, 36 лет, умер в квартире дома 13/15 по улице Союза Печатников.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выяснилось, что на разложенном диване в комнате указанной квартиры лежат двое погибших мужчин — 35-летний хозяин и его 32-летний товарищ.

По предварительной информации, вечером накануне в квартире проходила вечеринка, участие в которой принимали пять человек. Утром проснулись только трое.

Сотрудники СК нашли в квартире наркотики. Предположительно они и стали причиной смерти двоих.

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Комментарии (5)

Laska77
как бы цинично не прозвучало, но на двух торчков меньше стало и на один притон меньше стало. А то : "вечеринка"! вечеринка- это встреча друзей и знакомых, в основном для развлечения и отдыха иногда с легкими спирт напитками. А тут - сходка наркош.
Александр Киселёв
Коронавирус ((
zlopopik
Современная реальность такова, что и без последнего предложения все было понятно - по заголовку. Если кто-то не в курсе масштабов бедствия, скоро придется прозреть. Замалчиванием беду уже не скрыть.
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