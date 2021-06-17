Полицейские ищут мать младенца, оставленного в петербургском супермаркете

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня, накануне примерно в одиннадцать утра полицейским поступило сообщение, что в супермаркете на улице Есенина без присмотра родителей находится четырёхмесячный ребёнок. После выезда по указанному адресу информация подтвердилась.



Малыша забрали в ближайший отдел, а затем передали бригаде скорой помощи.



По данным нашего издания, сегодня ему исполнилось четыре месяца. По предварительной информации, у него есть мать, ей 17 лет. О её местонахождении пока что ничего не известно. Проводится проверка.

