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Полицейские ищут мать младенца, оставленного в петербургском супермаркете

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери младенца, оставленного в Выборгском районе Петербурга. Его нашли в продуктовом магазине.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня, накануне примерно в одиннадцать утра полицейским поступило сообщение, что в супермаркете на улице Есенина без присмотра родителей находится четырёхмесячный ребёнок. После выезда по указанному адресу информация подтвердилась.

Малыша забрали в ближайший отдел, а затем передали бригаде скорой помощи.

По данным нашего издания, сегодня ему исполнилось четыре месяца. По предварительной информации, у него есть мать, ей 17 лет. О её местонахождении пока что ничего не известно. Проводится проверка.

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Комментарии (7)

dragvs
Потому что кровожадная антинародная партия Единая Россия запретила бэби-боксы. Этому еще повезло что оставили в людном месте.
Ivan Ivanovich
Наталья Викторовна Лакеева, опять Вы ?(
Ivan3
Подкидыш,зато живой.Ожидает его детский дом.
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