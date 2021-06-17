Аномально жаркая погода в центральной части России продержится до вторника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре европейской части России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27–32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник», — цитирует Вильфанда РИА Новости 17 июня.



Температура в эти дни будет на 6–7 градусов выше средних значений, причём начиная с субботы она будет держаться на 5 градусов выше нормы не менее пяти дней. Это будет первая волна тепла в 2021 году. Гидрометцентр уже фиксировал в Центральной России превышение на 5–7 градусов, но этот период не был таким длительным.

