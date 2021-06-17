Аномально жаркая погода в центральной части России продержится до вторника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре европейской части России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27–32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник», — цитирует Вильфанда РИА Новости 17 июня.
Температура в эти дни будет на 6–7 градусов выше средних значений, причём начиная с субботы она будет держаться на 5 градусов выше нормы не менее пяти дней. Это будет первая волна тепла в 2021 году. Гидрометцентр уже фиксировал в Центральной России превышение на 5–7 градусов, но этот период не был таким длительным.
Высокая температура является значительным отклонением. «До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов», — добавил глава Гидрометцентра.
В Петербурге уже сегодня температура, как ожидается, немного превысит норму, но настоящая жара придёт в пятницу.