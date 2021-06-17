Зрелищное ДТП на КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Особенность в том, что участник был один, инцидент случился абсолютно на ровном месте.
Внедорожник Mitsubishi двигался на юго-западе КАД, на участке вдоль проспекта Народного Ополчения, и внезапно ушёл в отбойник. Видеозапись публикует 17 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Возможно, водитель будет впредь более внимательно следить за состоянием подвески», — отмечается в сообщении.
Подписчики в комментариях высказывают предположения относительно причины ДТП. «Левое заднее колесо клина дало на юз, не удержал, да, собственно, редко кто удержит. Подшипник, думаю, рассыпался», — пишет один из автомобилистов.