Зрелищное ДТП на КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Особенность в том, что участник был один, инцидент случился абсолютно на ровном месте.



Внедорожник Mitsubishi двигался на юго-западе КАД, на участке вдоль проспекта Народного Ополчения, и внезапно ушёл в отбойник. Видеозапись публикует 17 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Возможно, водитель будет впредь более внимательно следить за состоянием подвески», — отмечается в сообщении.

