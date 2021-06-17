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Очевидец на КАД снял, как внедорожник закрутился без посторонней помощи и в дыму ушёл в отбойник

На КАД в Петербурге авария произошла из-за технических неполадок

Зрелищное ДТП на КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Особенность в том, что участник был один, инцидент случился абсолютно на ровном месте.

Внедорожник Mitsubishi двигался на юго-западе КАД, на участке вдоль проспекта Народного Ополчения, и внезапно ушёл в отбойник. Видеозапись публикует 17 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Возможно, водитель будет впредь более внимательно следить за состоянием подвески», — отмечается в сообщении.

Подписчики в комментариях высказывают предположения относительно причины ДТП. «Левое заднее колесо клина дало на юз, не удержал, да, собственно, редко кто удержит. Подшипник, думаю, рассыпался», — пишет один из автомобилистов.

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Комментарии (3)

nv155
На записи с регистратора видно, что переднее левое колесо на ходу отвернуло влево потеряв связь с рулевым управлением и вызвало неуправляемый занос автомобиля. Плюс неисправная тормозная система с несимметричным срабатыванием и блокировкой колес привела к плачевным результатам. Это яркая демонстрация отсутствия регулярного технического обслуживания автомобиля.
кто-то страшный
Автомобилист-комментатор левое с правым путает, а так да, похоже. Ну и митсуписи - это диагноз, разумеется. Еще и некропаджера.
260569221
Лучше бы этот очевидец снял бы пробку, которая на съезде на Энгельса каждый день…. Какой …. Придумал из 3-х полос, судение в 1 ????
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