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Село закрыли после того, как десятки людей приехали на поминки и заразились ковидом

В Дагестане из-за коронавируса запретили въезд в одно из сёл

Более 30 человек заболели коронавирусом, съехавшись на масштабное мероприятие в село Урахи в Дагестане. Роспотребнадзор закрыл въезд и выезд из села.

Как сообщает 17 июня РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, в селе проживают 600 человек, и одномоментно приехало много гостей. «Как выяснилось, причиной заражения послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и других территорий Дагестана. Контактные лица определены, проводится профилактическая работа», — отметили в ведомстве.

11 человек госпитализированы с COVID-19 и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу. Трое в тяжёлом состоянии переведены в больницу Махачкалы. Ещё 22 человека, в том числе четыре ребёнка, получают амбулаторное лечение.

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Комментарии (4)

266071820
" из Москвы, Избербаша и других территорий Дагестана

-когда это произошло, не заметил...
VF812
понять не могу, сколько у них случаев, они что там, покойника в нос целуют?
266094620
Ну когда же Биглав разродится?
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