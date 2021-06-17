Село закрыли после того, как десятки людей приехали на поминки и заразились ковидом

Более 30 человек заболели коронавирусом, съехавшись на масштабное мероприятие в село Урахи в Дагестане. Роспотребнадзор закрыл въезд и выезд из села.



Как сообщает 17 июня РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, в селе проживают 600 человек, и одномоментно приехало много гостей. «Как выяснилось, причиной заражения послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и других территорий Дагестана. Контактные лица определены, проводится профилактическая работа», — отметили в ведомстве.

