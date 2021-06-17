Авария с полицейским автомобилем около съезда с ЗСД в Курортном районе Санкт-Петербурга обошлась без травм. Запись камеры видеонаблюдения демонстрирует, кто виноват.
16 июня около 13:40 на 15-м километре Зеленогорского шоссе, по предварительным данным «Дорожного инспектора», 30-летний мужчина на «Фиате» не предоставил преимущество в движении новой «Тойоте» дорожно-патрульной службы, двигавшейся с включенными специальными сигналами.
На записи, выложенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что машина ГИБДД некоторое время стояла у разделителя, а потом тронулась. Проблесковые маячки работали. Синий фургон двигался прямо. Его водитель, заметив, что полицейские выезжают на дорогу, принял влево, пытаясь объехать их. Но «каблук» всё равно получил касательный удар в правый бок, от которого и завалился, чуть не перевернувшись на крышу. У «Тойоты» отвалился бампер.