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ДТП у съезда с ЗСД попало на видео: машина ДПС опрокинула «каблук»

В ДТП с полицией на севере Петербурга никто не пострадал

Авария с полицейским автомобилем около съезда с ЗСД в Курортном районе Санкт-Петербурга обошлась без травм. Запись камеры видеонаблюдения демонстрирует, кто виноват.

16 июня около 13:40 на 15-м километре Зеленогорского шоссе, по предварительным данным «Дорожного инспектора», 30-летний мужчина на «Фиате» не предоставил преимущество в движении новой «Тойоте» дорожно-патрульной службы, двигавшейся с включенными специальными сигналами.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

На записи, выложенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что машина ГИБДД некоторое время стояла у разделителя, а потом тронулась. Проблесковые маячки работали. Синий фургон двигался прямо. Его водитель, заметив, что полицейские выезжают на дорогу, принял влево, пытаясь объехать их. Но «каблук» всё равно получил касательный удар в правый бок, от которого и завалился, чуть не перевернувшись на крышу. У «Тойоты» отвалился бампер.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (14)

Владислав М
Вина водителя-полицейского однозначна.
aaignat
права у гибонов отберут или они уволены на позапрошлой неделе?
O-o!
слепошарые полицаи.. но понятно, кому платить... убогая страна четвертого мира
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