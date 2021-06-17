Авария с полицейским автомобилем около съезда с ЗСД в Курортном районе Санкт-Петербурга обошлась без травм. Запись камеры видеонаблюдения демонстрирует, кто виноват.



16 июня около 13:40 на 15-м километре Зеленогорского шоссе, по предварительным данным «Дорожного инспектора», 30-летний мужчина на «Фиате» не предоставил преимущество в движении новой «Тойоте» дорожно-патрульной службы, двигавшейся с включенными специальными сигналами.

