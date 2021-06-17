Трамп: Россия стала единственным победителем женевского саммита

Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает бывший лидер США Дональд Трамп.



«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — сказал Трамп в интервью Fox News (цитата по РИА Новости). По мнению политика, от встречи выиграла Россия. «Я думаю, это был хороший день для России», — резюмировал он.



По его мнению, российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». «Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — отметил Трамп.

