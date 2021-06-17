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Трамп: Россия стала единственным победителем женевского саммита

Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает бывший лидер США Дональд Трамп.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — сказал Трамп в интервью Fox News (цитата по РИА Новости). По мнению политика, от встречи выиграла Россия. «Я думаю, это был хороший день для России», — резюмировал он.

По его мнению, российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». «Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — отметил Трамп.

Он добавил, что США не смогли остановить «Северный поток-2», хотя было важно сделать это.

В интервью Трамп также заявил, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. «Но никто не был жёстче с Россией, чем я», — заметил он. Путин и Трамп, напомним, встречались шесть раз.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

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Комментарии (2)

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"Для того, чтобы их добывать, достаточно 15 миллионов человек" - М. Тэтчер.
"Медицина и образование на завоенных территориях должны быть минимальными" - доктрина 3 рейха.
"Повергнуть врага без сражения - вот вершина" - "Искусство войны".
265916485
"У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — отметил Трамп." - все что нужно знать о западе и их хотелках
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