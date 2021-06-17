Итальянцы первые. Победа над Швейцарией гарантировала сборной выход в плей-офф Евро-2020

Победой сборной Италии завершился матч со швейцарцами на Чемпионате Европы по футболу 16 июня. Сборная гарантировано проходит дальше.

Вторая победа в своей группе наградила итальянцев статусом первой сборной, которая точно окажется в плей-офф. В первом круге они одержали победу над Турцией, оба матча закончились с результатом 3:0. Сборной еще предстоит игра с Уэльсом, который сыграл вничью со Швейцарией и идет на втором месте в этой группе.

Российская сборная после победы на Финляндией за счет одного забитого мяча также сохраняет шансы на выход в плей-офф. Следующая игра состоится 21 июня, играем с Данией.