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Кострома изолирует приезжих, но не всех

Вслед за Ивановской областью от приезжих закрывается Костромская. Погостить можно с паспортом о вакцинации, отрицательным ПЦР или обязательной самоизоляцией.

Об ограничениях власти региона сообщили 16 июня. Администрации гостиниц, санаториев, весь общепит, организаторы экскурсий и пассажирских перевозок должны тестировать своих сотрудников на ковид не реже раза в неделю. Исключение сделано для вакцинированных и обладателей антител.

Показывать свежую (не менее трех дней) справку об отсутствии ковида должны все приезжающие в регион туристы — без нее их не заселят в отели и гостиницы. «Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на 7 дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112», — отмечают в правительстве региона.

Карантин не обязателен для туристов, транзитных водителей и пассажиров, и тех, кто приехал по работе. Также самоизолироваться не обязательно вакцинированным, обладателям антител и отрицательного ПЦР-теста.

После того, как Москва из-за новой вспышки коронавируса ввела новые ограничительные меры, о постах на границе региона заявила Ивановская область.

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Комментарии (8)

zelf
Теперь, вслед за Москвабадом, все будут какой-нибудь свой высер делать.
xepnuminu
/Карантин не обязателен для туристов, транзитных водителей и пассажиров, и тех, кто приехал по работе./

не понял, а для кого карантин-то?
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