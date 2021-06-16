Кострома изолирует приезжих, но не всех

Вслед за Ивановской областью от приезжих закрывается Костромская. Погостить можно с паспортом о вакцинации, отрицательным ПЦР или обязательной самоизоляцией.

Об ограничениях власти региона сообщили 16 июня. Администрации гостиниц, санаториев, весь общепит, организаторы экскурсий и пассажирских перевозок должны тестировать своих сотрудников на ковид не реже раза в неделю. Исключение сделано для вакцинированных и обладателей антител.

Показывать свежую (не менее трех дней) справку об отсутствии ковида должны все приезжающие в регион туристы — без нее их не заселят в отели и гостиницы. «Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на 7 дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112», — отмечают в правительстве региона.