Хрустальный бизон и набор хохломы. Байден с Путиным обменялись подарками

Белый дом в подробностях рассказал, что Джо Байден подарил российскому президенту. Песков на вопрос об ответном подарке ответил в четырех словах.

После встречи с Байденом в Женеве Путин везет домой хрустальную статуэтку бизона, которая стоит на подставке из вишневого дерева. Смысл заключается в том, что бизон символизирует «силу, единство и стойкость». Вишневое дерево тоже не просто так: есть легенда о первом президенте США Джордже Вашингтоне, согласно которой в детстве он топором повредил вишню, но не стал об этом врать. Таким образом Вашингтон демонстрирует свою честность. Также американский лидер подарил Путину очки-авиаторы от компании Randolph. Она делает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.