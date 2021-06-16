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Хрустальный бизон и набор хохломы. Байден с Путиным обменялись подарками

Президенты России и США преподнесли друг другу подарки на встрече в Женеве

Белый дом в подробностях рассказал, что Джо Байден подарил российскому президенту. Песков на вопрос об ответном подарке ответил в четырех словах.

После встречи с Байденом в Женеве Путин везет домой хрустальную статуэтку бизона, которая стоит на подставке из вишневого дерева. Смысл заключается в том, что бизон символизирует «силу, единство и стойкость». Вишневое дерево тоже не просто так: есть легенда о первом президенте США Джордже Вашингтоне, согласно которой в детстве он топором повредил вишню, но не стал об этом врать. Таким образом Вашингтон демонстрирует свою честность. Также американский лидер подарил Путину очки-авиаторы от компании Randolph. Она делает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также рассказал, что от России подарили Америке. «Письменный набор хохломы «Москва»», — ответил представитель президента.

Встреча лидеров прошла в Женеве 16 июня. О том, как все прошло, читайте на «Фонтанке»

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Комментарии (3)

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Надо было хрустальный бидон подарить))
А хохлома? это Путин так тонко на хохлов намекнул?))
мухомор
Бидон подарил бизона.
Хохлому подарил Путин.
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