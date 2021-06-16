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В день саммита у посольства США появилось граффити с «послом мира» — школьницей Самантой Смит

Граффити с портретом Саманты Смит появилось в Москве

Команда художников HoddGraff 16 июня, в день женевского саммита Путина и Байдена, представила свою новую работу. Граффити появилось у посольства США в Москве. На нём изображена десятилетняя Саманта Смит с легендарным письмом Генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову в руках.

Фотографию граффити авторы сопроводили текстом письма Саманты на языке оригинала. Перевод звучит так:

«Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нём, а не завоёвывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив».

16 июня Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Это событие сравнили с эпохальным саммитом Рейган — Горбачев в 1985 году. Как проходила беседа двух лидеров — читайте на «Фонтанке».

Саманта Смит — американская школьница из штата Мэн, получившая всемирную известность благодаря переписке с новым Генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в 1982 году. Девочка хотела узнать, почему отношения между СССР и США такие напряженные. Саманта была приглашена Андроповым в Советский Союз. В 1983 году она посетила Москву, Ленинград и пионерский лагерь «Артек». Её поездка освещалась мировыми СМИ, а после она сама написала книгу. В 1985 году Саманта Смит погибла в авиакатастрофе.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
Дети достаточно часто бывают умнее взрослых. И Саманта это доказала.
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