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«Сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным». Путин прокомментировал арест Навального и судьбу внесистемной оппозиции

Путин после встречи с Байденом прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал арест Алексея Навального. Тот сознательно нарушил закон и пошёл на то, чтобы быть задержанным, сказал он по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

«Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, я хочу это подчеркнуть, игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в Интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Значит, он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, что он хотел», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста об оппозиции, и в частности об Алексее Навальном.

По словам Путина, США объявили Россию своим врагом и противником и заявили, что будут поддерживать те организации, которые сдерживают её развитие.

Что касается запрета деятельности ФБК (организация объявлена в РФ иноагентом и признана экстремистской. — Прим. ред.), то данная организация «публично призывала к массовым беспорядкам, публично привлекала к участию несовершеннолетних и публично объясняла, как готовить «коктейли Молотова», публично выставляла напоказ публичные данные полицейских», — отметил президент.

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Комментарии (18)

Юра Алекс
говорил правду- поэтому и виновен, увы...
Leadmonkey
Этот человек вообще способен не врать?
Mikle776
то ли я чего то не знаю, то ли Путин.... Но вроде Навальный уехал за границу на лечение будучи в коме, то есть без сознания. а значит он не мог сознательно уехать ))) Тем более говорилось, что Путин сознательно дал больному разрешение на выезд на лечение... иначе больной не смог бы уехать ни сознательно, ни без сознания...
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