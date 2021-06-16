«Сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным». Путин прокомментировал арест Навального и судьбу внесистемной оппозиции

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал арест Алексея Навального. Тот сознательно нарушил закон и пошёл на то, чтобы быть задержанным, сказал он по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.



«Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, я хочу это подчеркнуть, игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в Интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Значит, он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, что он хотел», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста об оппозиции, и в частности об Алексее Навальном.

