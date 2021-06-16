Гипермаркет «О'кей» горит в Выборгском районе Петербурга вечером 16 июня. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, очаг пожара находится под крышей гипермаркета на Выборгском шоссе, дом 3/1.
На одном из снимков мужчина в наушниках стоит прямо под огнём и, кажется, ничего не замечает. На других фото и видео люди буднично прогуливаются мимо дымящегося магазина в Озерках, не останавливаясь и не глядя на него.
«В двухэтажном здании ТЦ «О'кей» на кровле горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров. В 19:30 пожар ликвидирован», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.