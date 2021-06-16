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В Озерках горит «О'кей». Посмотрите, как на это реагируют местные жители

На севере Петербурга загорелся гипермаркет

Гипермаркет «О'кей» горит в Выборгском районе Петербурга вечером 16 июня. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, очаг пожара находится под крышей гипермаркета на Выборгском шоссе, дом 3/1.

На одном из снимков мужчина в наушниках стоит прямо под огнём и, кажется, ничего не замечает. На других фото и видео люди буднично прогуливаются мимо дымящегося магазина в Озерках, не останавливаясь и не глядя на него.

«В двухэтажном здании ТЦ «О'кей» на кровле горела изоляция силового кабеля на площади 5 кв. метров. В 19:30 пожар ликвидирован», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

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Комментарии (7)

Pilat
Караута после первого такого знака снесла к черту свой гипер и не стала его восстанавливать.
А тут сначала крыша обвалилась и убила сотрудника
Теперь вот пожар.
Сносить нужно к чертовой матери и строить прекрасный. 30-и этажный человейник.
Lazy
Везет этому окею - то крыша провалилась, то пожар случился...
Alex000
Это карма. Ежели про историю постройки этого здания вспомнить особенно.
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