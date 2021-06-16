Горсуд в Петербурге зарегистрировал дело в отношении экс-судьи из Москвы, бывшего следователя и бизнесмена

По материалам уголовного дела, с начала января по конец февраля 2017 года Левченко, занимаясь уголовным делом о хищении 4 млн рублей ООО «Специальные технологии», узнал от бывшей столичной судьи Самгиной и бизнесмена Данилевича, что один из руководителей юрлица хочет дать взятку, чтобы повлиять на ход расследования.

Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего следователя из Московского района Игоря Левченко (ныне работает юристом на производстве), бизнесмена Виталия Данилевича и экс-мирового судьи Светланы Самгиной. Об этом 16 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города. Троице вменяют попытку получения взятки, превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество в особо крупном размере.

28 февраля в баре гостиницы «Холидей Инн» на Московском проспекте Левченко доложил Самгиной и Данилевичу о ходе расследования, пообещав и впредь делать то же самое. 27 марта в присутствии бывшей судьи были допрошены двое свидетелей.



Кроме того, Левченко неоднократно выносил постановления о приостановлении предварительного расследования в связи с тем, что привлечь в качестве обвиняемого некого. Хотя было кого, в материалах дела лицо имелось.



Левченко потребовал передать 20 млн рублей для взятки следователю, прокурору и в суд, иначе дело не будет окончено. С 27 марта по 14 декабря 2017 года Самгина и Данилевич вовсю использовали служебную информацию о расследовании в процессе посредничества во взяточничестве и хищении денег, принадлежащих представителю «Специальных технологий».



14 декабря представитель передал Данилевичу и Самгиной 500 тысяч евро, обвиняемые планировали оставить себе 200 тысяч, а остальное передать Левченко. Последнему, кстати, позднее передали муляж и задержали. Взятка потянула на рекорд 2017 года.

