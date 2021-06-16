Россия поднялась на 67-е место в мировом рейтинге благотворительности

За пять лет Россия поднялась со 124-го на 67-е место в мировом рейтинге благотворительности. Все три показателя — денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтёрство — улучшились, сообщает благотворительный фонд филантропии «КАФ».



Совокупный индекс составил 33%. В 2018 году, к примеру, он равнялся 25%.



«В 2020 году преодолевать сложнейшие проблемы пандемии человечеству помогали доброта, солидарность, щедрость людей, которые, несмотря на все сложности, заботились о тех, кому было еще труднее. Всплеск взаимопомощи, который мы наблюдали в России в 2020 году, зафиксирован в мировом индексе благотворительности, он отражает зрелость культуры благотворительности в нашей стране», — прокомментировала Мария Черток, директор БФ «КАФ».

