Россия поднялась на 67-е место в мировом рейтинге благотворительности

За пять лет Россия поднялась со 124-го на 67-е место в мировом рейтинге благотворительности. Все три показателя — денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтёрство — улучшились, сообщает благотворительный фонд филантропии «КАФ».
Совокупный индекс составил 33%. В 2018 году, к примеру, он равнялся 25%.
«В 2020 году преодолевать сложнейшие проблемы пандемии человечеству помогали доброта, солидарность, щедрость людей, которые, несмотря на все сложности, заботились о тех, кому было еще труднее. Всплеск взаимопомощи, который мы наблюдали в России в 2020 году, зафиксирован в мировом индексе благотворительности, он отражает зрелость культуры благотворительности в нашей стране», — прокомментировала Мария Черток, директор БФ «КАФ».
Согласно исследованию, почти 3 миллиарда людей по всему миру (54,9%) отметили, что помогли незнакомым людям в 2020 году. Этот показатель больше, чем когда-либо за всю историю рейтинга. Также больше людей, чем ранее, жертвовали деньги в благотворительные организации. Волонтёрство же осталось на прежнем уровне — 19%.
Пандемия COVID-19 повлияла на благотворительность в США, Канаде, Ирландии, Великобритании и Нидерландах, показатели которых сильно упали. Большинство западных стран, обычно занимающих позиции в ТОП-10, упали на более низкие строчки рейтинга (исключая Австралию и Новую Зеландию).
Первое место заняла Индонезия, второе — Кения, а три африканские страны (Нигерия, Гана и Уганда) впервые вошли в ТОП-10.
Мировой индекс благотворительности — глобальное исследование Чаритиз Эйд Фаундейшн (CAF) и Gallup’s World View World Poll, в котором c 2009 года приняли участие 1,6 миллиона человек. В этом году исследование проводилось в 114 странах, что представляет около 90% взрослого населения планеты.
Рейтинг составляется по данным опроса компании Gallup, анализируется поведение людей за последний месяц. Место страны в рейтинге зависит от среднего значения по трем показателям: денежные пожертвования в благотворительные организации; волонтёрство; оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку.