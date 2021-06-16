Тинькофф банк хочет взыскать с «МегаФона» почти 700 млн рублей

Тинькофф банк подал иск к «МегаФону» на 677 млн рублей. Претензии связаны с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о завышенной стоимости СМС-рассылок, следует из искового заявления, поступившего в Арбитражный суд Москвы 15 июня, на который 16 июня обратил внимание РБК.



«Это связано с тем же, с чем и другие иски к мобильным операторам, — решением ФАС по завышенной стоимости СМС для игроков рынка в СМС-рассылках», — рассказал РБК представитель Тинькофф банка.



Представители «МегаФона» от комментариев отказались.

