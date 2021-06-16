Тинькофф банк хочет взыскать с «МегаФона» почти 700 млн рублей

Тинькофф банк подал иск к «МегаФону» на 677 млн рублей. Претензии связаны с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о завышенной стоимости СМС-рассылок, следует из искового заявления, поступившего в Арбитражный суд Москвы 15 июня, на который 16 июня обратил внимание РБК.
«Это связано с тем же, с чем и другие иски к мобильным операторам, — решением ФАС по завышенной стоимости СМС для игроков рынка в СМС-рассылках», — рассказал РБК представитель Тинькофф банка.
Представители «МегаФона» от комментариев отказались.
Аналогичные иски Тинькофф банк наряду с другими банками (такими как Совкомбанк и «Ренессанс Кредит») подал к МТС и «ВымпелКому». Финансовая организация потребовала взыскать с компаний 1,1 млрд и 436,8 млн рублей соответственно. В МТС с претензиями не согласились и пообещали отстаивать свою позицию, «ВымпелКом» ситуацию не прокомментировал.
В 2018 году ФАС признала, что операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» (Tele2) злоупотребляют доминирующим положением и завышают стоимость СМС-рассылки для банков без госучастия. Ведомство выдало им предупреждения о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Через год ведомство вновь зафиксировало аналогичные нарушения у МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл». Однако представители телеком-компаний не согласны с решением ведомства.